大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは17日、特別大会地域リーグラウンドのホーム最終戦で、テゲバジャーロ宮崎と対戦し、2対1で敗れ、2連敗を喫しました。 ホーム最終戦を勝利で飾りたいトリニータ。迎え撃つのはリーグ首位のJ2・宮崎です。 試合は前半から攻め込まれる展開に… 前半31分にはコーナーキックからヘディングでゴールを