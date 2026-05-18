熱気球の魅力を知ってもらおうと、大分県日田市で17日、搭乗体験のイベントが行われました。 これは佐賀県の北陵高校バルーン部と医療機関を運営する財団が協力して、2024年から九州各地で実施しているもので、日田市での開催は3年連続です。 17日は親子連れや地元の人などおよそ120人が参加し、15メートルほどまで上がった熱気球での空中散歩を楽しんでいました。 ◆参加者 「とても楽しくて、ちょっと高かった