歌手の西野カナさんが自身のインスタグラムを更新。NiziUとコラボした楽曲『LOVE BEAT （feat. NiziU）』のミュージックビデオ（MV）オフショットを公開しました。【写真を見る】【 西野カナ 】ＭＶオフショット抜群のビジュアルとスタイルにファン歓喜「ギャルカナ〜キレ可愛すぎる！」西野さんは「AIみたいやけどAIじゃありませんLOVE BEAT(feat. NiziU)のMVオフショットです」とピンクネイルにへそ出しスタイルのショ