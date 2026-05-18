秋篠宮さまは18日、千葉県市原市の「いちはら子ども未来館」を訪れ、総裁を務める日本動物園水族館協会の通常総会に出席された。あいさつで「気候変動による諸課題や加速する野生生物の絶滅の危機を前にして、私たちは生物多様性保全にどのように尽力していくべきかを常に考えていく必要がある」と述べた。総会は、全国の動物園や水族館の関係者ら約170人が出席した。沖縄美ら海水族館の職員がサンゴの産卵に関する研究につい