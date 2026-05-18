１児のパパとなったケンドーコバヤシが１５日、ＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」で、２児の父であるくりぃむしちゅー・有田哲平に育児についての相談を行った。子供が生まれたばかりのケンコバは、有田に「『有田の子』って言われないようにどうしてますか？」と質問。自身の子も「ケンコバの子」と言われて嫌な想いをしないか早くも心配している様子。有田は「うちの子はＹｏｕＴｕｂｅとか見てるわけ。周りもそういう