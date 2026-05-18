元ＴＢＳアナウンサーで２児の母、吉田明世（３８）が１２日深夜に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。元テレビ東京の森香澄や、元ＮＨＫの中川安奈らと『女性アナウンサーのリアル』をテーマに語り合った。成城大在学中にミス成城に輝いた吉田は、２０１１年にＴＢＳに入社。「サンデー・ジャポン」など人気番組を担当した。１６年１０月に一般男性と結婚し、１８年５月に長女（８）を出産。１９