17日、広島・福山市で発生した山林火災は、一夜明けた18日も鎮火のめどは立っておらず、消火活動が続いています。17日午後2時半ごろ、広島・福山市赤坂町で山林火災が発生し、消防車46台などが出動、約350人態勢で夜通し消火活動が行われましたが、鎮火のめどは立っていません。18日も朝5時から、ヘリ3機や消防車56台が出動し約280人態勢で消火にあたっています。市によりますと、午後2時時点で約15haが燃えていますが、延焼の恐れ