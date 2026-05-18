アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。山崎さんの死去発表から4日。悲しみの声が止まらない中、同作で共演していた声優仲間がSNSを通じ次々と追悼文を発表。その中で、コナン役の声優高山みなみ（62）、灰原哀役の声優林原めぐみ（59）のSNS更新が止まっている。高山のブログ、林原の公式ブログとXが14日の更新で止ま