5月19日（火）の『徹子の部屋』に、ハリウッドや世界で活躍するフランス人俳優のジャン・レノが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！現在、日本が初公演となる自身の半生を語る一人舞台で来日中のジャン・レノ。そんな彼が世界中を魅了したのは、孤独な殺し屋を演じた映画『レオン』。当時の裏話も語る!?モロッコ・カサブランカで生まれたジャン・レノは、フランスで舞台俳優としてキャリアをスタートさせ、ハリウ