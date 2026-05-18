5月18日、ファイティングイーグルス名古屋は、宇都宮陸、平松克樹、伊藤治輝の“2002年生まれトリオ”と、2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、平松は2027－28シーズンの選手オプションを含む2年契約を締結している。 24歳の平松は、173センチ71キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から明治大学へ進学し、昨シーズン途中に特別指定選手とし