テスホールディングス＝一時ストップ高。前週末１５日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）連結決算が、売上高３７４億４４００万円（前年同期比３９．８％増）、営業利益３５億９２００万円（同３４．６％増）、純利益１２億６３００万円（同２．１倍）と大幅増収増益となり、営業利益が通期計画をほぼ達成したことが好感されている。エンジニアリング事業で、再生可能エネルギー