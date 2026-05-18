１８日の債券市場で、先物中心限月６月限は７日続落。原油価格が再び騰勢を強めていることからインフレ加速が意識され、世界的に長期金利が上昇している流れを引き継いだ。 米国とイランの戦争終結とホルムズ海峡再開に向けた協議が難航するなか、１５日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は続伸。各国の中央銀行が物価上昇圧力を抑えるため利上げを余儀なくされるとの見