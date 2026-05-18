18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前週末清算値比1380円安の6万660円で取引を終えた。出来高は3万9737枚だった。この日の日経平均株価の現物終値6万815.95円に対しては155.95円安。 株探ニュース