18日15時45分、TOPIX先物期近2026年6月限は前週末清算値比64ポイント安の3817.5ポイントで取引を終えた。出来高は5万7129枚だった。この日のTOPIXの現物終値3826.51ポイントに対しては9.01ポイント安。 株探ニュース