18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前週末清算値比695ポイント安の3万4565ポイントで取引を終えた。出来高は3712枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4719.06ポイントに対しては154.06ポイント安。 株探ニュース