18日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年6月限は前週末清算値比2ポイント高の785ポイントで取引を終えた。出来高は3681枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値798.21ポイントに対しては13.21ポイント安。 株探ニュース