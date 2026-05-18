北海道岩内町では５月１７日から川が濁っているため、町内全域で断水が続いています。町は原因を調べていますが、復旧のめどは立っておらず、町民の生活に影響が出ています。岩内町の住宅です。蛇口をひねってみると、じわじわと濁った水が出てくるだけです。いまは配布された水でしのいでいるといいます。（岩内町民）「やっぱり不便ですね。トイレとかそういうところも困りますし、お風呂とかもお茶碗を洗う時も、一番困っていま