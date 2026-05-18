ヒグマ防除隊の玉木隊長によりますと、２０２５年の秋にドングリなどが凶作だった影響で、冬眠明けのクマが山菜を求めて活発になっているということです。被害にあわないために、山に入る時のクマ対策は必須です。出かける先を家族などに知らせる、そして複数で行動することが大切です。クマスプレーを携行するなどして、万が一に備えましょう。