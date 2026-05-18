米国のトランプ大統領は中国を国賓として訪問し、5月14日、北京の人民大会堂で中国の習近平国家主席と会談しました。同行した複数の米国経済界関係者は同日、メディアの取材に応じ、米中関係は極めて重要であり、両国首脳による会談の成功は米中経済・貿易協力に新たな原動力をもたらし、世界経済に確実性を与えるとの認識で一致しました。各氏は中国の長期的な発展と市場の機会を高く評価し、対中実務協力の継続的な拡大、経済・