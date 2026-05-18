俳優の川崎麻世が17日に自身のアメブロを更新。妻・花音さんと訪れた会員制倉庫型スーパー『コストコ』での出来事や、義母の母の日を祝ったことを報告した。【映像】GACKT＆川崎麻世ら総勢70人で“バカ騒ぎ”新年会この日、川崎は「妻と久しぶりにコストコに行って来ました」と切り出し「この日は2つ残念な事をやらかしました」と告白。1つ目の失敗として「メンバーズカードを自宅に忘れた」と明かすも「カウンターで身分証明