アイドルグループ・FRUITS ZIPPERは18日、公式Xを通じ、メンバーの月足天音の足の状態について報告した。【Xより】「安静が必要との診断」月足天音の脚の状態を報告・呼びかけた投稿「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました」と発表。「現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりま