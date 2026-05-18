中東情勢の経済への影響が懸念される中、高市総理大臣は補正予算案の編成を検討していることを与党側に伝えた上で、具体案をとりまとめるよう指示しました。【映像】具体案のとりまとめを指示する高市総理高市総理大臣「与党両党のご提言も踏まえて経済活動や国民の皆様の暮らしに支障が生じないよう適切に判断し、必要に応じてタイムリーに対応をいたします」高市総理は7月から9月の電気・ガス料金について去年夏の料金水準を