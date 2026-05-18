尊敬する先輩に続け！巨人の戸郷翔征投手（26）が、19日のヤクルト戦（いわき）に先発する。18日は川崎市のジャイアンツ球場でキャッチボールやランニングなどで汗を流して調整した。大きな刺激を受けた。海の向こうでは、同僚だったロッキーズ・菅野が16日（日本時間17日）に、王手を懸けてから3試合目で日米通算150勝を達成。自身もこれが今季3戦目の先発で「入団から一番、関わってきた人。菅野さんを見て勉強しなきゃいけ