核物質生産基地と核兵器研究所を視察した北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（中央）（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】米ホワイトハウスが公表した米中首脳会談の成果文書によると、トランプ大統領と中国の習近平国家主席は北朝鮮の非核化を目指す目標を確認したが、具体的な中身には触れなかった。米朝の実務協議は2019年10月に開かれたのが最後。議論は長期停滞し、北朝鮮の核戦力の拡大に歯止めをかける手段がない状況だ。中