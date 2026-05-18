◇MLB ドジャース10-1エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンゼルス戦に1番指名打者とし、3安打の活躍で勝利に貢献。試合前には高校の先輩でもある菊池雄星投手と談笑し、2ショット写真を撮る様子もありました。古巣の本拠地での第3戦。大谷選手は試合前の練習でキャッチボールを行いながら、エンゼルスの選手と交流する様子がありました。キャッチボールを終えると、エンゼルスのダグ