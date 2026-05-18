光州事件の発生から46年を迎え、韓国・光州市で開かれた犠牲者を悼む政府主催の追悼式典＝18日（共同）【ソウル共同】韓国南西部・光州市で1980年、民主化を求めた市民らに軍が発砲するなどして160人以上が殺害された光州事件の発生から46年を迎えた18日、犠牲者を悼む政府主催の追悼式典が同市の「5.18民主広場」で開かれた。李在明大統領は演説で、「凄惨な暴力に直面しても最後まで人間の尊厳を守り抜いた崇高な精神を忘れな