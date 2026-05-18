◇セ・リーグ阪神0―1広島（2026年5月17日甲子園）“週一出勤”と聞けば楽に聞こえるかもしれないが、阪神・梅野隆太郎捕手（34）は今、その1日に全てを注ぐべく集中力を研ぎ澄ましている。才木とバッテリーを組んだ広島戦は1週間ぶりのスタメン。チームは現在、坂本、伏見と捕手3人を併用して戦っている。かつては1週間の半分以上はスタメンマスクをかぶっていた背番号2。今、どんな心境で試合に臨んでいるのかを聞きた