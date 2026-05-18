Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）筆者はBOSE（ボーズ）の「Lifestyle Ultra」のスピーカー、サウンドバー、サブウーファーがSonosのホームオーディオの牙城に新たな脅威をもたらしているという話を耳にし、この戦いがどのような展開をみせるかに興味をそそられている。セットアップの各アイテムが豊かなサウンドを生み出すだけでなく、このサラウンドサウンドオーディオの3点セットは「Lifestyle Ultra Speaker」を2台目と組