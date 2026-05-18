アメリカの航空ショーで2機の戦闘機が空中で衝突し、墜落する事故がありました。搭乗していた4人は緊急脱出し、無事でした。【映像】空中で衝突→爆発する戦闘機（実際の様子）17日午後、アメリカ西部・アイダホ州にある空軍基地での航空ショーで、デモ飛行をおこなっていた戦闘機2機が空中で衝突しました。戦闘機には合わせて4人が搭乗していましたが、衝突直後に緊急脱出し無事だということです。事故の瞬間を捉えた映像で