12日に発表されたソフトバンクとDeNAによる1対2の交換トレード。山本祐大選手がソフトバンクへ、尾形崇斗投手と井上朋也選手はDeNAへ移籍し、それぞれが新天地で躍動を始めています。ソフトバンクへ加入した山本選手は、トレード発表の翌日となる13日から早速スタメン起用。この日は快音が響かなかったものの、好リードを見せました。この試合以来の起用となった16日の楽天戦では、スタメン起用されると移籍後初ヒットを含む2安打