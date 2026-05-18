金沢市の6月補正予算案の市長査定が始まりました。金沢21世紀美術館の休館中のにぎわい創出などが盛り込まれる見込みです。金沢市の年度当初予算は選挙前の骨格予算となっていたため、今回の6月補正予算案が実質的な肉付け予算となります。文化スポーツ局から始まった市長査定では重点施策の一つとして、金沢21世紀美術館の大規模修繕を挙げリニューアルに向けた施設の魅力向上を図るとしました。 また、休館中に