Image: G-SHOCK G-SHOCKのなかでも、より過酷な環境下での使用を想定したMASTER OF G。MUDMASTERは防塵・防泥構造と耐振動構造を強化したラインですが、新作の「GWG-B1000MG “Magma Gold”」は、流動するマグマの赤とオレンジ、そのマグマが固化して生まれるゴールドに着想を得たスペシャルカラーが特徴です。樹脂素材はバイオマスプラスチックを採用しており、環境にも配慮されています。