壁と洗濯機のわずかな隙間に何かいる…！？こちらをじっと見つめる眼差しに、思わず声が出てしまうかもしれません。そんなちょっぴりホラーな投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破。「怖かったんだよね～」「お手手は汗だくだったでしょうね」といったコメントが寄せられています。 【動画：業者さんが来た日、洗濯機の裏に隠れた白猫→様子を見に行くと…ゾンビみたいな『まさかの光景』】 洗濯機の裏に潜む『