36万回以上視聴され2.3万「いいね」を集めているのは、飼い主さんにお尻を叩いてもらっている猫ちゃんの姿。猫ちゃんが見せた不思議なポーズに、視聴者からは「すげ～ことになってる」「ご満悦な表情」「完全に身体を委ねちゃって」などのコメントが寄せられています。 【動画：『お尻ぺんぺん』が好きすぎるネコ…三角形のような『まさかの体勢』】 日課の「お尻ぺんぺん」 Instagramアカウント「たぬ吉とゆ