猫に嫌われたときの「信頼回復」のコツ5選 1.嫌がる行動を特定し止めること 猫との関係が悪化したと感じたとき、まず原因を考えることが大切です。たとえば、長時間抱っこしすぎた、しつこく触った、寝ているときに構った、大きな声を出したなど。 また人間にとってはお世話のつもりでも、爪切りやブラッシング、毛玉のカットやシャワーなど、猫にとって強いストレスになる行動もあります。 最近、猫に