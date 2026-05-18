手頃な価格でスニーカーがほしい……。そんなお望みに寄り添ってくれる、【GU（ジーユー）】の「2,990円スニーカー」。手に取りやすい価格ながら、きれいめにもカジュアルにもなじむ優秀アイテムがそろっています。オシャレスタッフさんのコーデも参考に、着こなしの幅を広げてくれる一足を見つけてみて。 きれいめにもフェミニンにも合わせやすい一足 【GU】「レース