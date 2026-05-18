全国各地で季節外れの真夏日が続出、今夏は近年まれにみる酷暑になる可能性があるとの見方について2026年5月18日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）の石原良純さんは「自分たちの生活習慣を見直さなければいけない」と強調した。三重大学大学院教授の立花義裕さんは「熱中症警戒アラートや救急搬送者数ともに去年よりも増えるのでは」と予測している。「より強烈なスーパーエルニーニョになる可能性」気象庁は90