違法にコピーされたゲームを配布するウェブサイト「Dodi Repacks」の管理者が、法律関係の仕事に携わることを明かしました。DODI Roadmap in 2026 - DODI Repackshttps://dodi-repacks.site/dodi-roadmap-in-2026/Video Game Pirate Takes Time To Focus On Law Degreehttps://kotaku.com/prolific-repacker-of-pirated-games-announces-theyre-stepping-back-to-focus-on-law-degree-2000696765Dodi Repacksはゲームなどのファイ