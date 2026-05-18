映画監督・三池崇史初のドキュメンタリー映画、歌舞伎俳優の市川團十郎を追った映画『襲名』が、9月に公開されることが決定。三池監督、團十郎からコメントが到着したほか、特報も解禁された。【動画】市川團十郎の姿を通して「継承」と「個」の葛藤を描き出す！三池崇史初のドキュメンタリー映画『襲名』特報第79回カンヌ国際映画祭開催中の5月17日、フランス・カンヌのJWマリオットカンヌにて、ラインナップ発表記者会見を