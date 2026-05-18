◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）牝馬クラシック１冠目の桜花賞は９着だったドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）。単勝２番人気に推されながらも期待を裏切る結果を、萩原調教師は「いい状態で臨めましたが、内めが止まらない馬場だったうえ、Ｇ１で相手もそろっていた中で後方から外、外を回らされる競馬では厳しかったですね」と振り返る。初の関西圏での出走に栗東