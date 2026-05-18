◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」２月のミラノ・コルティナ五輪。稲川くるみ（２７）＝光文堂インターナショナル＝はスピードスケート日本代表１４人でただ一人、出場機会がなかった。無念さはどれほどのものだったのか。帰国後に話を聞くと、即答だった。「１００％、行って良かったです」。前向きな反応に驚かされた。昨年末に女子５００メートルで初代表に選ばれたが、選考基準上位の高木美帆が出場するかの判断を待つ