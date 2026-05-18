日本ハムの８選手が１８日、札幌市内、北広島市内の４つの小学校を訪問。水野達稀内野手と奈良間大己内野手は、札幌市内のもみじの森小学校を訪れた。水野と奈良間は質問コーナーやキャッチボール、サインボールをかけたじゃんけん大会などで２６８人の児童と交流。児童は全力のきつねダンスを、２人にプレゼントした。水野は「毎年元気をもらいますね。これぐらい近いと、一人一人の顔も見える」。奈良間も「元気いっぱいもら