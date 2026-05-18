◆東京六大学野球春季リーグ戦第６週第３日▽慶大１２―４法大（１８日・神宮）首位の慶大が３位の法大を投打に圧倒。２勝１敗で勝ち点を４に伸ばした。第７週の明大・法大戦で２位の明大が勝ち点を逃すと、最終週の早慶戦を待たずして、慶大の２０２３年秋以来、５季ぶりの優勝が決まる。慶大は初回先頭の丸田湊斗外野手（３年＝慶応）が俊足を飛ばし、中前二塁打でチャンスメイク。小原大和外野手（４年＝花巻東）、主将・