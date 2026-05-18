「大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）脊髄損傷の大けがから十両に復帰した炎鵬（伊勢ケ浜）が、錦木（伊勢ノ海）を撃破して７勝目を挙げた。関取として２３年春場所以来、１９場所ぶりの勝ち越しに王手をかけた。立って素早く右を差し、体を入れ替える。硬直状態から、低い姿勢で攻め続け、最後は体重差約８０キロで１８０キロある錦木を力いっぱい押し出した。あと１勝で勝ち越し。炎鵬は「まずは１つの目標」と