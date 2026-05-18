福井・美浜町の沖で、沈みかけたボートに取り残された男性2人がカメラに捉えられた。男性らは助けを呼ぶ手段がない状態で30分ほど流されていて、撮影者は偶然海上で出会った形だった。撮影者は仲間と協力して男性らを救助し、無事に岸まで送り届けたという。沈没寸前のボートに取り残された男性たち福井・美浜町の沖で11日、釣りからの帰りに遭遇したのは、沈みかけたボートで立ち尽くす男性だ。撮影者は、「大丈夫ですか」と声を