「大事な話だから、直接会って話しましょう」。ビジネスの現場ではよく聞く言葉だが、ひろゆき氏は「むしろ逆」だと考える。対面では、声の大きさ、身なり、容姿、話し方といった“印象”に判断が引っ張られ、本来見るべき能力や成果を見誤りやすいからだ。では、本当に相手を見極めるには何を重視すべきなのか。※本記事は、ひろゆき著『人生の正体生きること、死ぬこと』（徳間書店）より抜粋、編集したものです。◆直接会うと