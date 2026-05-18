カジキです!!インテリアのブログとYouTubeを運営しています。暮らし、住まいの世界を長年見てきた経験を元に、インテリアの法則と、インテリア好きが頭のなかで考えていることをご紹介していきたいと思います。ここ数年のインテリア界隈は、ずっとモダンブームが続いています。北欧インテリアとかホテルライクとか、シンプルでスッキリしたお部屋が人気を博しています。だけど、流行りすぎれば飽きられるのが世の常です。おしゃ