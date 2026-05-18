タレントの「ゆうちゃみ」こと古川優奈（24）が17日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）にゲスト出演。入院中のドン引きエピソードを明かした。2年ほど前に骨折し手術入院したゆうちゃみ。手術後に医師たちが病室に訪れ術後のあいさつや説明があったといい「看護師さんとお医者さんが5人ぐらい来たんかな。それで皆さん出ていきはった後です。急におじさんのお医者さん1人が戻って来て、小っちゃい