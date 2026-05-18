タレント・田村淳が１８日、都内で行われた、極楽とんぼ・山本圭壱率いる集団「軍団山本」の結成以来初のコントライブ「逃亡者たち！」（８月９日、ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲ）の発表会見に出席。「誰かいじめられたことない？先輩に」とぶっ込んだ。軍団山本は、山本とその後輩らで結成。山本、淳以外の現メンバーは、ココリコ・遠藤章造、ペナルティ・ワッキー、品川庄司・庄司智春と第一線で活