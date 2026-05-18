18日も暖かい空気の影響で各地で季節外れの暑さとなっていて、最高気温は大分・日田市、兵庫・豊岡市で35.3度と2026年初めての猛暑日となりました。また、真夏日も310地点となり2026年最多を更新しています。この危険な暑さは東北を中心に19日も続く予想で、福島市などで予想最高気温は34度となっています。こまめな水分補給などで熱中症に警戒してください。一方、20日からは曇りや雨となり、関東や東北などで最高気温が10度ほど